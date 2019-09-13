В Казани в честь 350-летия Петра I пройдут конференции, выставки и конкурс макетов кораблей

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Кабмин РТ утвердил план празднования мероприятий в честь 350-летия Петра I до 2022 года. Он включает проведение научных конференций, выставок и конкурса макетов кораблей. Соответствующее постановление размещено на сайте «Официальный Татарстан».

В рамках празднования с 2020-го по 2022 год в Казани пройдет республиканский конкурс методических разработок, региональная научно-практическая конференция «Петр I и мой край», конкурс видеороликов «Интересные факты правления Петра I», конкурс макетов кораблей «Мое хобби – флотилия».

Также пройдут выставки архивных документов, фондовых материалов, аудиолекции, будут изданы сборники «История Казанского адмиралтейства в документах и материалах» и «История Казанской суконной мануфактуры». Кроме того, будет создан документальный фильм, посвященный вкладу татарского народа в строительство Санкт-Петербурга.

Утвержден также состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования в Татарстане 350-летия со дня рождения Петра I, председателями которой назначены заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр культуры РТ Ирада Аюпова.





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