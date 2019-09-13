Главный токсиколог Татарстана: Люди травятся мухоморами, пытаясь вылечить рак

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Жители республики периодически травятся мухоморами, пытаясь вылечить рак. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ Алия Насибуллина.

«Три человека из 27 поступивших к нам с отравлением употребляли мухоморы, чтобы лечить онкологическое заболевание. Бытует мнение о том, что настойки из мухоморов по народному рецепту помогают излечиться от онкологии. Люди набирают их сами, покупают на рынках. У нас даже была пациентка, которая дважды поступала к нам с тяжелым отравлением. Такие грибы, как мухоморы, опасны для жизни», — отметила врач.

По словам Насибуллиной, пациенты с отравлениями мухоморами поступают в больницу периодически.

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