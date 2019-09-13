Альберт Бурганов просит придать статус музея-заповедника Татарской слободе Томска

(Томск, 13 сентября, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). Татарские краеведы просят на федеральном уровне придать статус историко-культурного, архитектурного музея-заповедника Татарской слободе города Томска. Участники Всероссийского форума татарских краеведов намерены с такой просьбой обратиться к Президенту России, губернатору Томской области и Президенту Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал доктор исторических наук, председатель общества татарских краеведов Татарстана Альберт Бурганов.

«Татарская слобода Томска является образцом деревянной архитектуры. От имени форума мы будем обращаться к властям. Эта местность достойна сохраниться в виде музея-заповедника федерального или, по меньшей мере, областного значения», — отметил Альберт Бурганов.

12-13 сентября в Томске проходит Всероссийский форум татарских краеведов, на котором с Татарской слободой города ознакомились краеведы из 16 регионов России. Тема форума — история татарских слобод.

Татарская слобода в Томске представляет большой интерес для историков, туристов и татарского мира в целом. Здесь сохранились множество деревянных зданий постройки XIX и начала XX веков. По данным, озвученным заведующей музеем Татарского культурного центра Томской области, кандидата исторических наук Лидии Муравьевой, речь идет о почти 200 исторических зданиях.

Старинные деревянные дома и здания в большом количестве сохранились также и в историческом центре города. В этих домах жили русские купцы. Некоторые здания охраняются государством как исторические и культурные памятники. Но также много таких, которым не уделяется достаточно внимания, и они разрушаются.

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