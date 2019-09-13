(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В понедельник, 16 сентября, ряд домов Советского района Казани на сутки останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Воду отключат с 9 утра 16 сентября до 9 утра следующего дня. Неудобства коснутся жителей домов по пр. Альберта Камалеева, 6, 8, 12, 12а (детский сад №143), 14, 16, 16а, 18 (детский сад №162), 20, 22 (школа №121), 24 (детский сад №168), 26/12, 28/9, в домах по улице Габдуллы Кариева, ул. Аделя Кутуя, 41, 48, 48а, 50, 54, 65,68/1, 68/2, 68а, 68 к.1; 70, 72, 72а, 78а, 82, 82 к.1, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 84 (лицей-инженерный центр), 86, 86/1 (детский сад Smart Kids), 86а, 86б, 86в, 86д, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/7к.1, 88, 90, 90 к.1, 94, 96, 104, 104а, 104Б, 106, 106а, 108, 110а, 110б, 110в, 110г, 114 (лицей-инженерный центр), 116/3,157а, также воды не будет в частных домах по улице Аделя Кутуя от дома №43 по дом №155, ул. Курская, 10а к.1, 18, 20, 23, 25, 27, ул. Седова, 1, 2 к.1; 2 к.2а; 2а, 2в, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2а к.1, 16, 16а, 16 к.1, 20, 20а, 20б, 20в, ул. Тулпар, 5, 7, 9/28.

По запросам жителей будут размещаться автоцистерны с водой. Отключения связаны с работами на сетях водопровода.



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