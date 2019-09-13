Водитель и кондуктор автобуса спасли жизнь казанцу, у которого случился приступ эпилепсии

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Водитель и кондуктор казанского автобуса — супруги Малюковы — спасли жизнь пассажиру, у которого случился приступ эпилепсии, рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Сегодня у остановки "Компрессорный завод" экипаж автобуса № 19 заметил, что одному из пассажиров стало плохо. Водитель незамедлительно остановился и вместе с кондуктором оказал мужчине первую медицинскую помощь», — рассказал Темляков.

Вскоре на место прибыла бригада врачей. По предварительной версии, у пассажира случился приступ эпилепсии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.