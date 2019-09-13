Аэровокзал с пропускной способностью 200 пассажиров в час появится в «Бегишево» в 2020 году

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Ввод в эксплуатацию второго терминала аэропорта «Бегишево» с пропускной способностью 200 пассажиров в час планируется в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Строительство аэровокзала международных воздушных линий началось в январе текущего года. На сегодня устройство фундамента выполнено на 80%, смонтировано более 120 тонн металлоконструкций, а также построены пожарные резервуары, произведен вынос водопровода и сетей электроснабжения. Кроме того, аэропорт получил разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций и дизельной электростанции.

«Инфраструктурные изменения станут для аэропорта дополнительной возможностью расширения маршрутной сети, привлечения новых партнеров и увеличения пассажиропотока», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Согласно проекту, предполагается строительство трехэтажного терминала международных воздушных линий и обустройство привокзальной площади. Площадь здания составит 8,5 тыс. кв. метров.

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