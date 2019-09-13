Казанская художница Вера Карасева стала победителем V Казанской биеннале печатной графики

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась V Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

В конкурсной программе приняли участие более 120 художников из 15 стран мира: Беларуси, Германии, Греции, Израиля, Италии, Латвии, Мексики, Нидерландов, Польши, Сирии, Турции, Украины, Черногории, Швеции, Японии. Свои работы также представили художники из Татарстана — Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска.

На церемонии открытия назвали победителей и лауреатов, выбранных международным жюри под председательством известного офортиста Александра Суворова. «Первую премию завоевала казанская художница Вера Карасева. Второе место было отдано художнику из Санкт-Петербурга Алексею Парыгину. Третье место завоевала польская художница Магдалена Касперска», — говорится в сообщении.

Также на мероприятии вручили молодежную премию «Перспектива» художницам из Зеленодольска — Регине Мавриной и Екатерине Ренковой-Семиной. Общий призовой фонд «Всадника» составил 100 тыс. рублей.

В произведениях, представленных на биеннале, можно увидеть разные техники: традиционную ксилографию, офорт, меццо-тинто, линогравюры, литографии и другие.

«Нам это очень интересно. Даже живописцы начали заниматься печатной графикой, ведь там столько инструментов. Хочется отметить, что данный проект полностью поддержан Министерством культуры Татарстана. Важно и то, что благодаря ему из международного контента мы можем 100 лучших работ принять в свои фонды. Сделать это возможно только благодаря таким мероприятиям», — отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Казанская международная биеннале печатной графики – выставка-конкурс, которая проводится каждые 2 года. В 2015 году она получила название «Всадник» в честь казанского графического коллектива, деятельность которого в 1920-е годы превратила Казань в один из центров развития гравюры и графического искусства России.

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