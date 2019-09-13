Синоптики назвали последний день бабьего лета

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). С воскресенья в Татарстан придет холодная ветреная погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Обширный антициклон, определяющий спокойную, теплую и сухую погоду на территории Татарстана, уступит свое место атлантическим циклонам. Кардинальное изменение погоды произойдет в воскресенье, сообщают синоптики.

Субботу, 14 сентября, можно назвать последним днем бабьего лета. Жителей республики еще порадует очень теплая летняя погода с температурами до +21..+26°. Ночь будет ясной без осадков. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», во второй половине дня и вечером местами возможен небольшой дождь, усилится ветер порывами до 17 м/с, в отдельных районах возможна гроза.

В воскресенье, 15 сентября, прогнозируются дожди, местами возможны грозы и кратковременные усиления ветра. Станет заметно холоднее: ночью температура составит +7..+12°, днем +13..+18°.

В понедельник, 16 сентября, также сохранится порывистый ветер, возможны дожди. Минимальные температуры воздуха ночью составят +3..+8°, максимальные днем +12..+17°.

В дальнейшем, на следующей неделе, по предварительному прогнозу синоптиков, в Татарстане сохранится холодная ветреная погода, временами будут идти дожди.



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