Аэропорт «Бегишево» за восемь месяцев нарастил пассажиропоток на 5%

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Пассажиропоток аэропорта «Бегишево» в январе – августе составил 537 тыс. 499 человек, что на 5% больше аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

За восемь месяцев пассажиропоток на внутренних авиалиниях увеличился на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 469 тыс. 180 человек. Наиболее востребованными у пассажиров маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

«Высокую загрузку и востребованность среди жителей Закамья в указанный период показали рейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Екатеринбург, выполняемые в рамках федеральной программы субсидирования региональных пассажирских перевозок», – отмечается в сообщении пресс-службы.

На международных рейсах с января по август перевезено 68 тыс. 319 пассажиров. Самые популярные рейсы были в Анталью, Даламан и Дубай.

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