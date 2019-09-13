WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 сентября 2019, 14:10

Общество

«Ростелеком» поддержит финалистов конкурса «Цифровой прорыв»

Общество

«Ростелеком» поддержит финалистов конкурса «Цифровой прорыв»

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Компания «Ростелеком» стала официальным партнером всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". В рамках партнерского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в Интернет и платного телевидения.

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 тыс. человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.

«Ростелеком» выступит учредителем одной из двадцати номинаций финала, в рамках которой участники будут решать задачи для ИКТ-отрасли. Лучшие проекты компания может интегрировать в свои бизнес-процессы.

«Мы делаем ставку на развитие цифровых сервисов и постоянно ищем новые способы улучшить пользовательский опыт наших клиентов. Партнерство с „Цифровым прорывом“ для нас — это возможность поработать с талантливыми специалистами страны над задачами компании и в сжатые сроки получить максимально широкий диапазон вариантов решения задач. Думаю, что наш обмен опытом в рамках хакатона будет полезен не только командам, но и экспертам „Ростелекома“. Кроме того, лучших специалистов, принявших участие в финале, мы пригласим на работу в компанию», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Для участников конкурса поддержка крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений — компании „Ростелеком“ — это отличный шанс заявить о себе и совершить карьерный рывок всего за 48 часов. Компания находится на передовой цифровых технологий, и мы очень гордимся, что вместе с партнером расширяем границы возможного для наших финалистов», — прокомментировал руководитель проекта «Цифровой прорыв»  Олег Мансуров.


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