На Куйбышевском водохранилище экологи пресекли незаконную добычу песчано-гравийных пород

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Незаконную добычу песка и гравия на Куйбышевском водохранилище обнаружили татарстанские экологи, теперь нарушитель должен выплатить штраф 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«В отношении юридического лица составлен административный протокол по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ „Пользование недрами без лицензии на пользование недрами“. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 800 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

В ходе рейда инспекторы-экологи обнаружили добычу песчано-гравийных пород. Выяснилось, что добыча на воде была незаконной. Нарушители подняли со дна около 4 тонн песка и гравия, за что получили штраф. Кто именно нарушил правила добычи, министерство не уточняет.



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