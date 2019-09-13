Ассоциация отельеров РТ: С появлением «регуляторной гильотины» контроль никуда не исчезнет

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Новый механизм «регуляторной гильотины», который Правительство РФ планируют апробировать на ресторанах Казани, не избавит заведения от контроля. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

«С появлением „регуляторной гильотины“ надзорно-контрольный орган никуда не исчезнет — это будет тот же самый Роспотребнадзор, но, если раньше он ходил с одними надзорными требованиями, то сейчас пойдет с другими. Самое главное, чтобы сам подход проверок был не прийти и что-то найти, потому что без штрафа мы уйти не можем, а они должны убедиться, что в ресторанах и отелях все работает и нет жалоб от потребителей», — отметила собеседник агентства.

Он добавила, что зачастую бывает так, что проверка действительно ничего не выявила, но представитель надзорного органа не может уйти просто так, потому что штрафы обязательно должны быть.

«Нужно, чтобы вот этот подход к проверке пропал, мы же тоже заинтересованы в том, чтобы наш бизнес развивался, и подход к проверкам, конечно, должен меняться. Мы только приветствуем такую инициативу, как "регуляторная гильотина"», — подчеркнула Сафина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на казанских ресторанах Правительство РФ опробует механизм «регуляторной гильотины». Пилотный проект запустят в трех городах — Казани, Москве и Калининграде.

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