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Татар-информ

13 сентября 2019, 14:00

Экономика и финансы

Предстоящий эксперимент по маркировке велосипедов вызвал «внутренний» протест главы Велосоюза РТ

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Экономика и финансы

Предстоящий эксперимент по маркировке велосипедов вызвал «внутренний» протест главы Велосоюза РТ

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В Союзе велосипедистов РТ уверены, что нововведение не сократит количество краж, но увеличит стоимость велосипедов.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Проводимый российским Правительством эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам приведет к их удорожанию. Такое мнение в беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ» высказал глава Союза велосипедистов Татарстана Ильдус Янышев.

По его словам, в настоящее время во многих странах существует система добровольной сертификации велосипедов, когда маркировка «железных коней» происходит по инициативе самих производителей. 

«Но для меня велосипед всегда являлся символом свободы. И любые попытки маркировать рамы, делать велосипедные номера и права — все это вызывает "внутренний" протест. Потому что очень часто такие нововведения просто создают новые коррупционные схемы. Поэтому внутренне этот эксперимент я не поддерживаю», — отметил Янышев.

Он добавил, что нововведение вряд ли сократит количество краж велосипедов, однако точно скажется на их стоимости.

«Это традиционно приведет к удорожанию. Появится множество разных регламентов, согласований и в итоге удорожание», — заключил Ильдус Янышев.

 

 

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