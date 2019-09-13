Километровый участок трассы М-7 около Зеленодольска оборудуют звукопоглощающими щитами

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В районе поселка Осиново в Зеленодольском районе полным ходом ведется капитальный ремонт участка автодороги М-7. Одним из нововведений станет установка более тысячи метров звукозащитных экранов. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Звукозащитные экраны будут установлены для людей, страдающих от постоянного шума автотрассы, для улучшения комфортного проживания местного населения. Здесь высокая интенсивность движения: по подсчетам, за сутки проезжает более 27 тысяч автомобилей.



Кроме того, для обеспечения безопасности движения и исключения выездов на «встречку» на данном ремонтируемом участке установят почти восемь километров барьерного ограждения, обновят устаревшие дорожные знаки, освещение, а разметку на полотне нанесут с помощью суперсовременного термопластика.



Начальник отдела капитального строительства «Волго-Вятскуправтодора» Евгений Марков подчеркнул, что, к сожалению, обновление дорожного покрытия, установка шумозащитных экранов и разделительного барьера не смогут ликвидировать пробки, которые возникают при выезде в Казань жителей Осинова и ЖК «Салават Купере». Однако, по его словам, «пропускная способность участка возрастет».



На сегодняшний день уложено свыше 70 тыс. тонн асфальтобетона. Участок длиной в 6,5 километра, который пересекает поселки Займище и Залесный и частично проходит по Зеленодольскому району, также пришел в негодное состояние. Полотно было уложено по старым технологиям, оно потрескалось и стало проседать. Сегодня здесь днем и ночью трудятся 140 человек и около 50 единиц техники.



Общая сметная стоимость объекта составляет 826 миллионов рублей, а всего в этом году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отремонтирует в Татарстане 133 км федеральных автодорог, 81,8 км из которых будут сделаны капитально.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.