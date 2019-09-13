Главный тренер «Ак Барса» принял участие в акции в поддержку онкобольных

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов принял участие в шествии «Зажги ночь» — акции в поддержку людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте казанского клуба.

Всем участникам мероприятия были выданы бумажные фонарики — золотые для потерявших близких и друзей, белые для тех, кто сейчас лечится от онкологических заболеваний или находятся в ремиссии, и красные тем, кто находится рядом и помогает: медики, родственники или друзья.

У сына Дмитрия Квартальнова — хоккеиста Никиты Квартальнова, обнаружили рак в 18 лет, из-за болезни он лишился двух пальцев. Однако после выздоровления он вернулся в спорт на пять сезонов. Он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», «Сибирь» из Новосибирска и московский ЦСКА.

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