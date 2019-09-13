Экологи уличили химзавод под Альметьевком в сборе токсичных отходов в ручей

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Татарстанские экологи обнаружили сброс отходов химического завода «ОПУ-30» под Альметьевском в ручей Малый, теперь заводу грозит штраф. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«В настоящее время ведется административное расследование. Предприятию грозит административное наказание. <...> В ближайшее время будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде», — говорится в сообщении.

Стоки относятся к 3-му классу опасности. В этот класс опасности входят умеренно опасные вещества: алюминий, барий, железо, марганец, медь, нитраты, серебро, фосфаты, этиловый спирт. Министерство экологии не уточняет, какие именно вещества были обнаружены в стоках. Известно, что стоки имели специфический едкий запах, а в составе обнаружены токсичные химические отходы.

Металлическую трубу, по которой стекали химикаты в ручей, поставили в конце августа. Экологи выяснили, что трубопровод протянут с территории предприятия ООО «ОПУ-30».

Оперативно, по представлению экологов, ООО «ОПУ-30» сброс стоков прекратило. На трубу установили заглушку и произвели демонтаж части трубопровода.

ООО «ОПУ-30» — собственный завод компании «Миррико» в 14 км от Альметьевска. Завод занимается производством реагентов для бурения скважин, добычи нефти, для нефтегазопереработки и нефтехимии и обработки оборотной воды.

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