(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). За долг в 800 тысяч рублей алиментщицу из Тетюшского района РТ отправили в колонию на полгода, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Как установил суд, только в период с сентября 2018 года по июль 2019-го долг 50-летней женщины на содержание двоих детей составил 127 тысяч рублей. Всего женщина задолжала 800 тысяч и ранее уже привлекалась за долги к ответственности», — рассказал Галиев.

В итоге женщину приговорили к шести месяцам колонии-поселения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.