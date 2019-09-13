(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура Кукморского района требует заблокировать 100 экстремистских сайтов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты надзорного ведомства выяснили, что на сотне сайтов размещены аудиозаписи и видеоматериалы экстремистского содержания. Получить доступ к ним может любой желающий», — рассказал Галиев.

В итоге прокуратура направила в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требование заблокировать доступ к запрещенному контенту.

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