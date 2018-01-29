Фарид Мухаметшин: «Накладывать тень или грязь на деятельность ЦИК РТ — необъективно»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин посчитал необъективным «бросать тень на деятельность ЦИК РТ», говоря о прошедших 8 сентября выборах. Об этом глава парламента заявил сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.

«Избиратель отдал свой голос. И накладывать тень или грязь на деятельность Центральной избирательной комиссии, на тысячи людей, которые там были задействованы, — это необъективно», — сказал Фарид Мухаметшин.

Все обращения, жалобы, которые поступали в Центральную избирательную комиссию РТ, тщательно и внимательно проверены, им дана правовая оценка, заявителям направлены соответствующие ответы, добавил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Доводы, отраженные в жалобах и обращениях, не нашли свое подтверждение. В день голосования всего поступило в ЦИК 62 обращения, все они от КПРФ, есть повторы — одни и те же жалобы, но от разных представителей этой партии. Например, были жалобы на то, что ограничивались перемещения членов комиссии с правом совещательного голоса. Но закон трактует, что отводятся определенные места для этой категории участников избирательного процесса. Мы соответствовали согласно действующему законодательству», — подчеркнул он.

Мидхат Шагиахметов заверил, что представители ЦИК готовы и дальше проводить разъяснительно-правовую работу для всех участников избирательного процесса. «Но просил бы основываться на фактах», — заметил он.

В Татарстане в организации проведения выборов были задействованы Центральная избирательная комиссия РТ, 65 территориальных и 2811 участковых избирательных комиссий с кадровым составом более 21 тыс. человек.

«Впервые на региональных выборах реализовали механизм „Мобильный избиратель“. Он позволяет гражданам проголосовать, где им удобно. В общей сложности им воспользовались 32 тыс. 78 татарстанцев. Это показатель, который говорит, что механизм, пришедший на замену открепительным удостоверениям, востребован у жителей», — отметил председатель ЦИК РТ.

Он упомянул, что за ходом голосования следили более 28 тыс. наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса и представители СМИ. Значительное количество наблюдателей было из Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей, Чувашии, Марий Эл.

«В целом избирательная кампания прошла спокойно, организованно, все избирательные участки работали в штатном режиме, все вопросы и обращения оперативно рассматривались, им выносилась правовая оценка», — заключил Мидхат Шагиахметов.

В Государственный Совет Татарстана шестого созыва избрано 100 депутатов: 50 — по республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам.

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