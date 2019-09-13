Российские велосипеды начнут маркировать

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Российское Правительство объявило о запуске маркировки велосипедов. Эксперимент, который начнет работать с 16 сентября, позволит протестировать систему оборота велосипедных рам и велосипедов на территории страны. Соответствующее постановление размещено на официальном портале Правительства РФ.

В документе указано, что новый режим маркировки будет действовать на протяжении 9 месяцев – с 16 сентября текущего года по 31 мая 2020 года.

«Цель эксперимента – апробация механизмов функционирования системы прослеживаемости оборота велосипедов и велосипедных рам в России, создание условий для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции», — говорится в пояснении к постановлению.

Разработчиком нововведения стал Минпромторг РФ, который подготовил инициативу в рамках действующей Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Оператором системы определена компания «Оператор-ЦРПТ». Последняя до 30 сентября представит Правительству РФ все детали работы нового механизма маркировки.

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