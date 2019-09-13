(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Экс-руководителя банка будут судить в Казани за передачу 43 млн рублей долга обанкротившейся фирме, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, исполняющий обязанности руководителя «Татагропромбанка» заключил в 2017 году договор о передаче кредитного долга «БиТиел» компании «Чистопольская заря», которая на следующий год была признана банкротом, как и сам банк», — рассказал Галиев.

В итоге кредиторам банка был нанесен ущерб в размере 43 миллионов рублей. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями направлено на рассмотрение в суд.

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