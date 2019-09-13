Съезд «Единой России» будет посвящен старту избирательной кампании в Госдуму в 2021 году

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Предстоящий съезд «Единой России» будет посвящен осмыслению итогов осенних выборов и подготовке партии к избирательной кампании в Госдуму РФ 2021 года. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

«Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года, хотел бы отметить, что мы планируем проводить съезд, который будет исключительно электоральным. Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года», – отметил Турчак.

Секретарь генсовета отметил, что в следующем году партию «Единая Россия» ожидает не менее сложная работа, чем в нынешнем электоральном цикле.

«В 2020 году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах. Понятно, что регионы разные, и сравнивать с прошедшими выборами не совсем корректно, но по их охвату и количеству замещаемых мандатов она будет не менее напряженной», – пояснил Турчак.

По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6,4 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых будет замещено более 47 тыс. мандатов. В ходе выборов депутатов Госсовета РТ шестого созыва «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, победив с семикратным преимуществом.

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