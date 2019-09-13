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Татар-информ

13 сентября 2019, 12:45

Общество

МегаФон показал рекордные скорости 5G в России

Общество

МегаФон показал рекордные скорости 5G в России

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе эксперимента с использованием базовой станции Nokia AirScale проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. Cмартфон Sony c чипсетом Qualcomm® Snapdragon™ показал рекордную для России скорость.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, – говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах».

5G – это не далекое будущее, а уже реальность

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-и странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году. Технология 5G обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1-2 м/с. Это позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G. МегаФон уже активно экспериментирует с новым стандартом – в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

5G открывает возможности дистанционного управления машинами, роботами, погрузчиками там, где пребывание человека может быть сопряжено с опасностью для жизни и здоровья, или предполагает управление несколькими механизмами. Через 5G можно управлять роботом-сапером, автопогрузчиком и даже отдельными ЖД-составами. Немаловажную роль 5G играет в вопросах безопасности беспилотных автомобилей. Благодаря низкой задержке сигнала в случае необходимости диспетчер может взять экстренное управление беспилотником на себя. В 2018 году МегаФон и КАМАЗ показали первый вариант такого решения.

Сети 5G будут применять в телемедицине. Благодаря 5G врач высокой квалификации может через видеосеанс дистанционно наблюдать за происходящим и корректировать действия своего коллеги-хирурга, либо управлять вспомогательными приборами. МегаФон в области телемедицины совместно с Huawei реализовал пилотный проект проведения дистанционного УЗИ с помощью технологии сетей 5G.

Что 5G даст обычным абонентам

Прежде всего, сети пятого поколения дадут возможность быстро загружать «тяжелые» файлы. Три сезона «Игры престолов» можно будет скачать за 3 минуты. Абонент сможет сделать это уже сидя в самолете, если забыл загрузить нужный фильм заранее.

Пригодятся сети 5G как простым геймерам, так и профессионалам киберспорта. В конце августа 2019 года МегаФон показал первый пример «облачного» 5G-гейминга в «Москва-Сити». Его суть заключалась в том, что обработку сложной 3D-графики берет на себя специальный сервер, а получаемое изображение по сети 5G с минимальными задержками передается на самый обычный ноутбук. В результате игрок получает точно такую же скорость работы, как и на специально подготовленном игровом ПК. Тем самым, 5G позволяет избежать затрат на покупку дорого игрового ПК и предлагать игры как онлайн-услугу. Возможности 5G-гейминга оценили профессиональные киберспортсмены из Winstrike Team.

5G выводит виртуальную и дополненную реальность на новый уровень. В 2018 году во время товарищеского матча Россия-Турция на «ВЭБ-Арена» было установлено 5 камер с охватом 360 градусов, изображение с которых передавалось по сети 5G в офис МегаФона. Там трансляцию можно было смотреть в шлеме виртуальной реальности на базе смартфона, таким образом полностью погружаясь в происходящее.

Сети пятого поколения начинают использоваться для дополненной реальности во время автогонок и авиашоу. Камеры, установленные внутри гоночных болидов, передают изображения на смартфоны зрителей, находящихся на трибунах. Зрители шоу могут в режиме реального времени смотреть, как выглядит гонка глазами пилота.

И все это – только начало. На 100% возможности сетей пятого поколения мы узнаем в 2024 году, когда на территории России завершится основной этап внедрения стандарта.
 

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