Полицейские задержали в Татарстане «черных банкиров», которые успели обналичить 126 млн рублей

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Полицейские задержали в Татарстане группу «черных банкиров», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что четверо местных жителей без лицензий и регистрации занимались финансовыми транзакциями. За время своей деятельности злоумышленники успели заработать 16 млн рублей комиссионных», — рассказали в МВД по РТ.

Как выяснилось, за время своей деятельности злоумышленники успели обналичить 126 млн рублей.

В процессе обысков дома у злоумышленников полицейские нашли оргтехнику, которая использовалась для платежей через системы банк-клиент, а также реквизиты подконтрольных фирм и бухгалтерские документы за последние пять лет.

В ГСУ МВД по РТ по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Двое подозреваемых задержаны.

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