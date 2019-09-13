Качество и ценность для общества: жюри премии Ага Хана рассказало о достоинствах парков РТ

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). При выборе финалистов премии Ага Хана жюри ориентируется на архитектурное совершенство, экологичность и ценность проекта для общества. Об этом на пресс-конференции заявил член жюри премии Карим Ибрагим.

«Все эти составляющие имелись в татарстанском проекте», — отметил он.

Программа парков и скверов Татарстана — это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал. Кроме того, Ибрагим отметил масштаб программы — на сегодняшний день в ее рамках реализованы 328 проектов по улучшению общественных пространств во всех районах и городах региона.

Главное жюри также уделяло пристальное внимание лидерству, сотрудничеству, отсутствию ограничений и эффективному управлению.

Программа парков и скверов Татарстана — это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал. Церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры пройдет 13 сентября в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

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