Минсельхозпрод РТ возглавил медиарейтинг органов управления АПК России

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан заняло первое место по России в рейтинге информационной активности органов управления АПК за 2 квартал 2019 года и было признано лучшим по России в части освещения в СМИ ключевых событий и приоритетов развития отрасли. Исследование провели аналитики компании «Медиалогия».

За Татарстаном места распределились следующим образом: 2-е место было отдано органам управления агропромышленного комплекса Московской области, 3-е место Республике Башкортостан, далее в рейтинг вошли органы сельского хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Дагестан и Крым, Тульской и Пензенской областей и Чувашской Республики.

Минсельхозпрод Республики Татарстан активно ведет официальный сайт, социальные сети и средства массовой информации. Стоит отметить, что за текущий год сайт министерства уже посетили более 1 млн пользователей.



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