В Балтасинском районе начали строить мегаферму на 4 тыс. голов из сип-панелей с «кухней» для коров

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В селе Старая Салаусь Балтасинского района сельхозпредприятие «Татарстан» начало возводить мегаферму на 4 тыс. голов с сип-панелями и «кухней» для коров. Общая стоимость проекта составляет около полумиллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Гарантийного фонда РТ.

Строительство фермы позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота на 2 тыс. голов, а надои до 44 тонн молока в сутки. Комплекс будет включать в себя два современных коровника, которые построены из сип-панелей, позволяющих удерживать положительную температуру круглогодично.

В молочно-доильном блоке планируют установить автоматический доильный комплекс и запустить «кухню» для коров.

«Это единственная ферма в Балтасинском районе с собственным кормовым центром. Главное оборудование — огромные израильские миксеры для изготовления монокорма. Это позволит увеличить объемы надоев и сократить затраты», — отмечает пресс-служба.

Общая стоимость проекта составляет 450 млн рублей. Для его реализации предприятию необходимы заемные средства, которые поможет привлечь подведомственный Минэкономики РТ Гарантийный фонд республики Татарстан.

«СХП „Татарстан“ — одно из ведущих хозяйств Балтасинского района. Гарантийный фонд предоставил поручительство в рамках льготного продукта „Предпринимательство на селе“. Мы планируем поддержать и инвестиционный проект по строительству мегафермы. В общей сложности, размер оказанной предприятию поддержки Гарантийным фондом составит 30 млн рублей», — подчеркнул директор Гарантийного фонда Республики Татарстан Тимур Темиргалиев.

Завершение проекта намечено на конец 2019 года.



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