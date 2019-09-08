Фарид Мухаметшин о выборах: «Силой никого не затащишь, хоть кричи, хоть свет туши»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На заседании президиума Госсовета Татарстана шестого созыва сегодня глава парламента Фарид Мухаметшин оценил прошедшие 8 сентября выборы. Он отметил, что в республике «доверие к органам государственной власти еще раз было подтверждено этим голосованием и высокой явкой избирателей».

«Силой никого не затащишь, хоть кричи, хоть свет туши. Люди доверяют сегодняшней власти и ее представителям в том числе, — сказал Фарид Мухаметшин. — В Татарстане была достаточно высокая явка на выборах, свыше 70%, это больше, чем в целом по стране. Позитивный настрой был у жителей республики, этому способствовала созидательная работа руководящего состава, в том числе по реализации республиканских проектов».

Глава парламента подчеркнул, что выборы в Татарстане, по мнению экспертов, прошли легитимно, организованно и успешно. «Большое количество участвующих наблюдателей позволяет говорить, что выборы состоялись. Практически все партии проявили активность. Сохранила большинство в парламенте „Единая Россия“, нарастила большинство КПРФ. В одномандатных округах появились партии, которых не было в пятом созыве. Слаженная, ответственная работа вместе с Президентом, Правительством, общественными структурами республики позволяет проводить серьезную работу, которая дала такой успех», — отметил он.

Сейчас необходимо сконцентрироваться на задачах, которые предстоит решать по итогам выборов, добавил Председатель Госсовета. По его словам, около 8,5 тыс. обращений поступило на сервис «Мой депутат», в настоящее время идет работа по их систематизации.

«Жители республики поддержали стратегию нашего дальнейшего развития. Впереди большая ответственная работа по исполнению наказов избирателей», — заключил Фарид Мухаметшин.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва прошли 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, «Партия пенсионеров» — 2,47%, «Партия Роста» — 1,82%.

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