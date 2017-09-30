В Татарстане пройдут конноспортивные соревнования, посвященные «Дню Коня»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана в субботу, 14 сентября, пройдут конноспортивные соревнования, посвященные «Дню Коня». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в министерстве, в программе соревнований – конные пробеги для юниоров и взрослых всадников на дистанции 40 км, 80 и 120 км, предусмотрен призовой фонд от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

«На соревнования приедут спортсмены не только из районов республики, но и из других регионов России. В конных пробегах будут участвовать наездники из Пермского края, Тюменской, Самарской областей и других регионов», – рассказал ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Айрат Хабибуллин.

По словам собеседника агентства, также гости конноспортивного праздника увидят скачки для лошадей чистокровной и полукровной верховой породы, для лошадей местных пород «Сельские джигиты» и для лошадей татарской породы. «Для этих скачек призовой фонд составляет по 80 тыс. рублей», – заметил Айрат Хабибуллин.

Помимо этих состязаний программа праздника включает конкурс по борьбе на лошадях «Аударыш» (призовой фонд 50 тыс. рублей), конкурс на скорость запряжки в телегу «Самый быстрый возчик» (призовой фонд 100 тыс. рублей), конкурс «Самая образцовая повозка» (призовой фонд десяти лучшим по 10 000 рублей).

Для гостей и участников праздника подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. В частности, состоятся показательные выступления воспитанников детской конноспортивной школы г. Казани, мастер-класс по ковке, концерт, ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Торжественное открытие конноспортивного праздника, который организован при поддержке Минсельхозпрода РТ, состоится завтра в 11.00 часов, сообщили в ведомстве.

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