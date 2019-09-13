Гузель Яхина: «В сериале будет понятно, насколько Казань кинематографична»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Писательница Гузель Яхина поделилась впечатлениями о том, как будет выглядеть Казань в экранизации романа «Зулейха открывает глаза» и насколько столица Татарстана кинематографична в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Мы увидим в экранизации Казань. Например, сцену с перестрелкой в 18-м году во время взятия города. В сериале будет понятно, насколько Казань кинематографична», — сказала автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга привыкли видеть свой город на экране, а казанцам это будет очень непривычно, отметила писательница.

Съемки в столице Татарстана были самыми массовыми — например, сцена базара у стен Кремля в 1930 году, когда героиня романа Зулейха въезжает в город. Она впервые оказывается в этом городе и ошарашено смотрит на скульптуры, лепнину, фигуры под крышами домов и въезжает в импровизированный базар, отметила Яхина.

«Со слов съемочной группы, это была одна из самых сложных, многолюдных сцен фильма», — подчеркнула Яхина.

Писательница видела только режиссерскую версию монтажа, без спецэффектов и с черновым звуком. Мини-сериал будет состоять из 8 серий, который покажут на телеканале «Россия» осенью 2019 года. Режиссер сериала Егор Анашкин.

Интервью с российской писательницей Гузель Яхиной выйдет на сайте sntat.ru завтра, 14 сентября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.



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