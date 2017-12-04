(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). 18 сентября для казанцев проведут День правовой помощи по вопросам пенсионного, семейного, трудового, жилищного законодательства. Информация об этом опубликована на портале Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.

Мероприятие совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Республике Татарстан» проводится с целью оказания доступной и бесплатной юридической помощи населению, а также с целью правового просвещения граждан.

Граждане смогут получить консультации профессиональных специалистов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного, семейного, трудового, жилищного законодательства, о праве наследования и об имущественных спорах.

Мероприятие запланировано на 18 сентября 2019 года с 15.00 до 18.00 и пройдет по адресу: г. Казань, ул. Блюхера, д.81 А (Управление ПФР в Московском районе). Необходима предварительная запись по телефонам: 279-25-99, 279-25-02.



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