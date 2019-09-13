Директор премии Ага Хана высоко оценил организацию мероприятий в Казани

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Директор международной премии Ага Хана в области архитектуры Фаррух Дерахшани высоко отметил организацию мероприятий в Казани. Об этом он заявил на пресс-конференции в Kazan Palace.

«Здесь очень компетентные организаторы, которые во всем с нами сотрудничали, прилагали все усилия, чтобы церемония состоялась. Они содействовали нам во всех вопросах. С самого первого дня у нас не было никаких проблем», — сказал он.

В восприятии иностранцев Россия считается трудной страной с точки зрения получения визы и организации путешествий. Но опыт проведения церемонии награждения премии в Казани показал обратное, подчеркнул Дерахшани.

«Нельзя не оценить гостеприимство татар», — сказал он.

Сегодня в Казани в театре оперы и балета им. М. Джалиля пройдет награждение победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры. В список финалистов вошел проект из Татарстана — программа развития общественных пространств РТ.

Принц Карим Ага Хан IV учредил архитектурную премию в 1977 году. Ее вручают каждые три года за проекты, которые устанавливают новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне.

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