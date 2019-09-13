«Регуляторная гильотина» начнет отсекать надзорные органы от ресторанов Казани

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Правительство РФ собирается запустить в тестовом режиме механизм «регуляторной гильотины» в сфере ресторанного бизнеса в городах России — Казани, Москве и Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждался пилот по внедрению элементов „регуляторной гильотины“ в части ресторанного бизнеса в Москве, Казани и Калининграде», — рассказал замруководителя Аппарата Правительства РФ Юрий Любимов.

Подобные нововведения затронут надзорные требования к ресторанному сервису.

«Регуляторная гильотина» получила свое неофициальное название из-за реформы контрольно-надзорной деятельности, она предполагает, что с 2021 года будут отменены все надзорные требования к бизнесу. Требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр, а их обоснованность будет пересматриваться один раз в пять лет.

Минэкономразвития РФ предлагает протестировать свод правил для ресторанного бизнеса «Белая книга» (документ должен заменить устаревшие нормы СанПиН) в пилотных регионах. В книге изложены различные требования к рестораторам: выбор правильного помещения, обращение с оборудованием, работа с персоналом, продуктами и так далее. Документ разработан в рамках «регуляторной гильотины».

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