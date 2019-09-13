WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 сентября 2019, 11:04

Политика

Руководящий состав парламента выберут на первом заседании Госсовета РТ шестого созыва 20 сентября

Политика

Руководящий состав парламента выберут на первом заседании Госсовета РТ шестого созыва 20 сентября

Фото: архив/Рамиль Гали

Для предварительного обсуждения вопросов заседания будет созвано совещание представителей депутатов парламента республики.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 20 сентября. Ключевыми вопросами станут избрание Председателя Госсовета РТ и его заместителей, а также руководителей комитетов. Об этом стало известно сегодня на последнем заседании президиума парламента республики пятого созыва.

Всего в повестку дня предстоящего заседания Госсовета включено 16 вопросов. «Поскольку первое заседание носит организационный характер, то предлагается включить ряд организационных вопросов», – отметила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Помимо избрания Председателя Государственного Совета Татарстана и его заместителей, планируется выбрать секретаря парламента. Кроме того, предполагается рассмотреть вопросы об образовании парламентских комитетов, определении их составов, а также избрании их председателей и президиума Госсовета, о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от республиканского парламента.

«Вновь образованным комитетам планируется передать законопроекты, работа над которыми не завершена», – сказала Лилия Маврина.

Для предварительного обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение первого заседания Государственного Совета Татарстана шестого созыва, члены президиума решили созвать 18 сентября совещание представителей депутатов парламента республики. Выборы представителей депутатов необходимо провести не позднее 17 сентября.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва прошли 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, «Партия пенсионеров» — 2,47%, «Партия Роста» — 1,82%. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Президиум парламента утвердит дату проведения первого заседания Госсовета РТ нового созыва
Новости дня
11:34
В выходные ряд казанских домов трех районов останется без электричества

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

11:26
Директор премии Ага Хана высоко оценил организацию мероприятий в Казани

Оргкомитет премии отметил готовность местных властей к сотрудничеству.

11:17
Водитель иномарки в Казани вылетел на красный и сбил на «зебре» 16-летнюю девушку

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга.

11:10
Власти Узбекистана надеются на удешевление авиабилетов в Россию

Госкомитет Республики Узбекистан по развитию туризма считает, что рост конкуренции среди авиаперевозчиков поможет снизить цены на 30-40%.

11:04
Руководящий состав парламента выберут на первом заседании Госсовета РТ шестого созыва 20 сентября

Для предварительного обсуждения вопросов заседания будет созвано совещание представителей депутатов парламента республики.

10:52
На казанских ресторанах Правительство РФ опробует механизм «регуляторной гильотины»

Реформа, предполагающая отмену устаревших требований, будет запущена в трех регионах.

10:37
Водитель не закрыл двери, и из казанского автобуса на ходу выпали женщина и шестилетняя девочка

В результате ДТП ребенок получил перелом руки, а женщина – травму головы.

10:34
Проект из Татарстана может получить премию Ага Хана в размере 166 тыс. долларов

Сегодня в театре оперы и балета им. М. Джалиля пройдет награждение победителей Международной премии в области архитектуры.

10:20
Для охотников Татарстана опубликовали специальный календарь

В календаре размещена информация об актуальных сроках охоты на территории республики.

10:06
В Набережных Челнах проведут праздник в честь шарлотки и осенних пирогов

Желающие смогут бесплатно угоститься вкусной выпечкой.

09:59
Курение в постели привело к пожару в казанской пятиэтажке, хозяина квартиры госпитализировали

Двоих жильцов из соседней квартиры пожарные выводили из дома при помощи спасательных масок.

09:44
Генконсул Узбекистана в Казани пригласил татарстанцев в зиерат-туры

Паломнические туры предлагают широкие возможности для путешественников, рассказал генеральный консул Узбекистана.

09:38
Минфин РФ: После реформы ОСАГО тарифы могут снизиться в три-четыре раза
09:33
Организатор казанской финансовой пирамиды задержана в Ижевске

58-летняя аферистка обещала жителям Татарстана повышенные денежные выплаты в сфере страхования.

09:10
Осенью любители «парить» могут получить статус курильщиков

Марат Бариев рассказал о судьбе российских вейперов.

09:00
«Клиника Нуриевых» представила опыт лечения мужского бесплодия на форуме в Казани

Новые технологии помогают мужчинам стать отцами даже со сложными и редкими диагнозами.

08:38
В Минэкономразвития России ожидают перевыполнения плана 2019 года по регистрации самозанятых
08:30
Марат Бариев: Отравившиеся в Крыму дети из РТ получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

Виновников отравления из крымского лагеря «Лучистый» ждут судебные разбирательства, отметил парламентарий.

08:15
В Русских Кищаках Буинского района Татарстана на пожаре нашли труп мужчины

Возгорание произошло в селе Русские Кищаки.

08:05
Бариев об экологии Волги: «Сейчас река в катастрофическом состоянии»

Решением экологических проблем крупнейшей реки Европы займется профильная группа депутатов Госдумы.

08:00
«Куда пойти учиться, чтобы взяли на работу»: сотрудничество вузов и колледжей РТ с предприятиями

Целевое обучение и практика в ведущих компаниях выступают как гарант будущего трудоустройства выпускников университетов и колледжей.

07:42
Премьер-министр России рассказал о возможных поправках в трудовое законодательство
07:05
Президиум парламента утвердит дату проведения первого заседания Госсовета РТ нового созыва

На заседании президиума Госсовета РТ, которое пройдет сегодня, депутаты рассмотрят шесть вопросов.

06:42
Максим Топилин: Увеличение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
06:21
В Нижнекамске перекроют одну из центральных дорог из-за укладки нового асфальта

В Нижнекамске начинают заливать асфальт на улице 50 лет Октября.

События