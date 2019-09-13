Руководящий состав парламента выберут на первом заседании Госсовета РТ шестого созыва 20 сентября

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 20 сентября. Ключевыми вопросами станут избрание Председателя Госсовета РТ и его заместителей, а также руководителей комитетов. Об этом стало известно сегодня на последнем заседании президиума парламента республики пятого созыва.

Всего в повестку дня предстоящего заседания Госсовета включено 16 вопросов. «Поскольку первое заседание носит организационный характер, то предлагается включить ряд организационных вопросов», – отметила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Помимо избрания Председателя Государственного Совета Татарстана и его заместителей, планируется выбрать секретаря парламента. Кроме того, предполагается рассмотреть вопросы об образовании парламентских комитетов, определении их составов, а также избрании их председателей и президиума Госсовета, о наделении полномочиями члена Совета Федерации представителя от республиканского парламента.

«Вновь образованным комитетам планируется передать законопроекты, работа над которыми не завершена», – сказала Лилия Маврина.

Для предварительного обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение первого заседания Государственного Совета Татарстана шестого созыва, члены президиума решили созвать 18 сентября совещание представителей депутатов парламента республики. Выборы представителей депутатов необходимо провести не позднее 17 сентября.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва прошли 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ — 10,7%, «Справедливая Россия» — 3,96%, ЛДПР — 3,79%, «Коммунисты России» — 3,65%, «Партия пенсионеров» — 2,47%, «Партия Роста» — 1,82%.

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