Власти Узбекистана надеются на удешевление авиабилетов в Россию

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Авиабилеты в Узбекистан могут подешеветь на треть или более, сообщил врио Председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов на презентации туристического потенциала страны в столице РТ.

«Надеемся, что в ближайший год мы сможем сказать, что на 30-40% удешевили стоимость билетов», — сказал Аккулов.

Отметим, что этим летом Узбекистан возглавил топ зарубежных направлений для авиаперелетов казанцев.

По словам Аккулова, удешевление авиабилетов станет возможным благодаря появлению местных авиакомпаний и увеличению количества зарубежных перевозчиков.

«Ранее аэропорт и перевозки контролировала одна организация, поэтому у нас не было возможности удешевить билеты», — объяснил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.