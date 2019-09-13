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Татар-информ

13 сентября 2019, 11:34

Общество

В выходные ряд казанских домов трех районов останется без электричества

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Общество

В выходные ряд казанских домов трех районов останется без электричества

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В выходные, 14 и 15 сентября, в Московском, Приволжском и Советском районах Казани отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в субботу с 8 до 20 часов света не будет в Московском районе — речь идет о детских садах №№107, 282, гимназии №2, а также домах по адресам ул. Блюхера, 4, 9, ул. Восход, 2, 5, ул. Шамиля Усманова, 11а, 11б,11в, ул. Энергетиков, 12.

В этот же день с 8 утра до 6 вечера электричество отключат в следующих домах Приволжского района города: ул. Братьев Касимовых, 16, 18, ул. Камая, 9, 15, 15а, 17, ул. Мавлютова, 8/20, 10, 40, 46, 48, ул. Магистральная, 34, ул. Парина, 6.

В это же время без света останутся жители домов поселка Вознесенское Советского района по улицам Бишек, Верная, Вишневая, Вознесенская, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Камская, Карлыгач, Нардуган, Парканат, Праздничному переулку, улицам Профсоюзная, Радужная, Старательному переулку, улицам Тузганак, Туманная и Якташлар. Без электричества останутся и жители домов поселка Привольный по улицам Икмякле, Ореховая, Уракчи.

В воскресенье, 15 сентября, в это же время неудобства испытают жители Приволжского района на ул. Авангардная, 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, ул. Фучика, 99а, 105, 107, 109.

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.
 

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