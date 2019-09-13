(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Водитель не закрыл двери, и из казанского автобуса на ходу выпали женщина и шестилетняя девочка, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Вчера днем водитель маршрута №33 на остановке "Файзи" на проспекте Победы начал движение с незакрытыми дверьми. В итоге из салона выпали 40-летняя женщина и 6-летний ребенок», — рассказали в ГИБДД.
Женщина получила рану затылка, а девочка – перелом костей левой руки.
На момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров.
Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков рассказал, что после случившегося была проведена служебная проверка.
«Водитель отстранен от работы. Руководство предприятия готово оказать любую помощь пострадавшим», — отметил Темляков.