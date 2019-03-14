WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 сентября 2019, 11:58

Культура

В сквере Татарской филармонии проведут концерт в поддержку больной раком Айгуль Фазыйловой

Рекомендуем

Культура

В сквере Татарской филармонии проведут концерт в поддержку больной раком Айгуль Фазыйловой

Фото: архив/Султан Исхаков

У Айгуль Фазыйловой четвертая стадия рака, которая требует постоянного дорогостоящего лечения.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). 14 сентября в сквере Татарской филармонии состоится бесплатный благотворительный концерт, средства от которого будут переданы семье Айгуль и Амира Фазыйловых. Об этом сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.

У Айгуль четвертая стадия рака, которая требует постоянного дорогого лечения. Ее сын Амир в этом году стал первоклассником. Женщина воспитывает сына одна, она не работает и получает только пенсию.
Перед сценой организаторы установят ящик для пожертвований. Артисты и зрители смогут оказать посильную финансовую помощь.

На сцену выйдет Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова, инициативу у оркестра примут солисты Филармонического музыкально-литературного лектория под руководством заслуженного артиста РТ Владимира Васильева.

Затем прозвучат популярные джазовые композиции Филармонического джаз-оркестра РТ под руководством Сергея Васильева. Завершит концерт выступление Госансамбля фольклорной музыки РТ под руководством народного артиста РТ Айдара Файзрахманова.

Во время концерта будут транслироваться выступления коллективов в Instagram`e. Также для посетителей концерта устроят интересные викторины, конкурсы, розыгрыши билетов, бесплатные фотосессии с героями из детских программ коллективов филармонии.

Благотворительные концерты в сквере проходят с 2014 года. В этой акции милосердия ежегодно участвуют все коллективы Татгосфилармонии. Начало концерта запланировано на 14.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Гузель Яхина: «В сериале будет понятно, насколько Казань кинематографична»

Новости дня
13:15
Прокуратура Кукморского района требует заблокировать 100 экстремистских сайтов

На ресурсах были обнаружены аудиозаписи и видеоматериалы экстремистского содержания, доступные для всех желающих.

13:10
Для культурного обмена и диалога: в Казани открыли Центр узбекской культуры

На базе Казанского кооперативного института будут проходить лектории, мастер-классы, языковые курсы.

13:04
В Татарстане пройдут конноспортивные соревнования, посвященные «Дню Коня»

Гостей конноспортивного праздника ждут увлекательные состязания и насыщенная культурно-развлекательная программа.

12:59
Экс-руководителя банка будут судить в Казани за передачу 43 млн рублей долга обанкротившейся фирме

Банкир от имени «Татагропромбанка» передал кредитный долг одной компании другой, а через год последняя обанкротилась, как и сам банк.

12:52
Минсельхозпрод РТ возглавил медиарейтинг органов управления АПК России

Министерство было признано лучшим по России в части освещения в СМИ ключевых событий и приоритетов развития отрасли.

12:45
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России

12:37
Полицейские задержали в Татарстане «черных банкиров», которые успели обналичить 126 млн рублей

За время своей деятельности злоумышленники успели заработать более 16 миллионов рублей.

12:30
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане

14 сентября на территории республики местами ожидаются гроза и ветер порывами до 17 м/с.

12:24
Качество и ценность для общества: жюри премии Ага Хана рассказало о достоинствах парков РТ

Программа развития общественных пространств Татарстана — единственный проект из России, который вышел в финал престижной архитектурной премии.

12:18
18 сентября для казанцев проведут День правовой помощи

Мероприятие проводится с целью оказания доступной и бесплатной юридической помощи населению, а также с целью правового просвещения граждан.

12:04
Фарид Мухаметшин о выборах: «Силой никого не затащишь, хоть кричи, хоть свет туши»

На выборах в Госсовет РТ шестого созыва жители поддержали стратегию дальнейшего развития республики, отметил глава парламента.

12:03
В нескольких метрах от обрыва в поле спасатели нашли пожилого страдающего потерей памяти казанца

79-летнего мужчину, который ушел в магазин и пропал, искали почти сутки.

11:58
В сквере Татарской филармонии проведут концерт в поддержку больной раком Айгуль Фазыйловой

У Айгуль Фазыйловой четвертая стадия рака, которая требует постоянного дорогостоящего лечения.

11:44
Гузель Яхина: «В сериале будет понятно, насколько Казань кинематографична»

Писательница поделилась впечатлениями о том, как будет выглядеть столица Татарстана в экранизации ее романа.

11:34
В выходные ряд казанских домов трех районов останется без электричества

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

11:26
Директор премии Ага Хана высоко оценил организацию мероприятий в Казани

Оргкомитет премии отметил готовность местных властей к сотрудничеству.

11:17
Водитель иномарки в Казани вылетел на красный и сбил на «зебре» 16-летнюю девушку

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга.

11:10
Власти Узбекистана надеются на удешевление авиабилетов в Россию

Госкомитет Республики Узбекистан по развитию туризма считает, что рост конкуренции среди авиаперевозчиков поможет снизить цены на 30-40%.

11:04
Руководящий состав парламента выберут на первом заседании Госсовета РТ шестого созыва 20 сентября

Для предварительного обсуждения вопросов заседания будет созвано совещание представителей депутатов парламента республики.

10:52
На казанских ресторанах Правительство РФ опробует механизм «регуляторной гильотины»

Реформа, предполагающая отмену устаревших требований, будет запущена в трех регионах.

10:37
Водитель не закрыл двери, и из казанского автобуса на ходу выпали женщина и шестилетняя девочка

В результате ДТП ребенок получил перелом руки, а женщина – травму головы.

10:34
Проект из Татарстана может получить премию Ага Хана в размере 166 тыс. долларов

Сегодня в театре оперы и балета им. М. Джалиля пройдет награждение победителей Международной премии в области архитектуры.

10:20
Для охотников Татарстана опубликовали специальный календарь

В календаре размещена информация об актуальных сроках охоты на территории республики.

10:06
В Набережных Челнах проведут праздник в честь шарлотки и осенних пирогов

Желающие смогут бесплатно угоститься вкусной выпечкой.

09:59
Курение в постели привело к пожару в казанской пятиэтажке, хозяина квартиры госпитализировали

Двоих жильцов из соседней квартиры пожарные выводили из дома при помощи спасательных масок.

События