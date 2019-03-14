В сквере Татарской филармонии проведут концерт в поддержку больной раком Айгуль Фазыйловой

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). 14 сентября в сквере Татарской филармонии состоится бесплатный благотворительный концерт, средства от которого будут переданы семье Айгуль и Амира Фазыйловых. Об этом сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.



У Айгуль четвертая стадия рака, которая требует постоянного дорогого лечения. Ее сын Амир в этом году стал первоклассником. Женщина воспитывает сына одна, она не работает и получает только пенсию.

Перед сценой организаторы установят ящик для пожертвований. Артисты и зрители смогут оказать посильную финансовую помощь.

На сцену выйдет Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова, инициативу у оркестра примут солисты Филармонического музыкально-литературного лектория под руководством заслуженного артиста РТ Владимира Васильева.



Затем прозвучат популярные джазовые композиции Филармонического джаз-оркестра РТ под руководством Сергея Васильева. Завершит концерт выступление Госансамбля фольклорной музыки РТ под руководством народного артиста РТ Айдара Файзрахманова.

Во время концерта будут транслироваться выступления коллективов в Instagram`e. Также для посетителей концерта устроят интересные викторины, конкурсы, розыгрыши билетов, бесплатные фотосессии с героями из детских программ коллективов филармонии.

Благотворительные концерты в сквере проходят с 2014 года. В этой акции милосердия ежегодно участвуют все коллективы Татгосфилармонии. Начало концерта запланировано на 14.00.

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