(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). На казанских ресторанах Правительство РФ опробует механизм «регуляторной гильотины». Пилотный проект запустят в трех регионах — Казани, Москве и Калининграде, об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждался пилот по внедрению элементов „регуляторной гильотины“ в части ресторанного бизнеса в Москве, Казани и Калининграде», — цитирует ТАСС слова замруководителя аппарата правительства РФ Юрия Любимова.

«Регуляторная гильотина» — реформа, предполагающая отмену устаревших требований. Изменения затронут надзорные требования к ресторанному бизнесу. Сейчас более детально разрабатывается база нововведения.

В июне рестораторами было выдвинуто предложение об отмене СанПиН для заведений общепита. Стоит контролировать не процесс приготовления пищи, а качество самих блюд, отметили они в письме в адрес Роспотребнадзора.



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