Проект из Татарстана может получить премию Ага Хана в размере 166 тыс. долларов

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани в театре оперы и балета им. М. Джалиля пройдет награждение победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры. В список финалистов вошел проект из Татарстана — программа развития общественных пространств РТ. Ожидается, что он получит около 166 тыс. долларов.

Одну из крупнейших в мире наград в области архитектуры в 2019 году присудили 6 проектам-финалистам, в том числе программе развития общественных пространств Татарстана. Проекты-победители разделят между собой призовой фонд конкурса в 1 млн долларов США.

Ожидается, что РТ получит одну шестую часть призового фонда, которая равна примерно 166 тыс. долларов. Эти средства пойдут в том числе на привлечение в Татарстан экспертов в области исламской архитектуры.

Всего в конкурсе этого года приняли участие 380 проектов из 39 стран. По решению жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран.

Принц Карим Ага Хан IV учредил архитектурную премию в 1977 году. Ее вручают каждые три года за проекты, которые устанавливают новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне.





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