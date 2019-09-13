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Татар-информ

13 сентября 2019, 09:59

Происшествия

Курение в постели привело к пожару в казанской пятиэтажке, хозяина квартиры госпитализировали

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Происшествия

Курение в постели привело к пожару в казанской пятиэтажке, хозяина квартиры госпитализировали

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Двоих жильцов из соседней квартиры пожарные выводили из дома при помощи спасательных масок.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Курение в постели привело к пожару в казанской пятиэтажке, хозяина квартиры госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ночью пожар случился в квартире на четвертом этаже дома на Батыршина. На место отправился дежурный караул ПСЧ №4», — сообщили в МЧС.

Огнеборцев встречал хозяин квартиры. Он рассказал, что горение происходит в зале, а входная дверь не заперта.

Густой дым заполнил четвертый и пятый этажи. При помощи спасательных масок из квартиры этажом выше пожарные вывели двоих жильцов.

Возгорание оперативно потушили. В результате пожара хозяина квартиры доставили в больницу с отравлением дымом.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Из-за непотушенной сигареты загорелся диван на площади четыре квадратных метра.

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