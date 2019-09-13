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Татар-информ

13 сентября 2019, 23:15

Культура

В Санкт-Петербурге прозвучали «Жемчужины татарской музыки»

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Культура

В Санкт-Петербурге прозвучали «Жемчужины татарской музыки»

Фото: пресс-служба Союза композиторов Татарстана

Концерт прошел с огромным успехом, о чем свидетельствовали аншлаг в зале и 20-минутные непрекращающиеся аплодисменты благодарной публики.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Государственном академической капелле Санкт-Петербурга состоялся концерт «Жемчужины татарской музыки», приуроченный к 80-летию Союза композиторов РТ. Почетным гостем торжественного мероприятия стал председатель правления Союза композиторов РТ, народный артист России Рашид Калимуллин. Об этом сообщает пресс-служба Союза композиторов Татарстана.

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова исполнил произведения Фарида Яруллина, Назиба Жиганова, Рустема Яхина, Эльмира Низамова, Рашида Калимуллина и других известных татарских композиторов.



Концерт прошел с огромным успехом, о чем свидетельствовали аншлаг в зале и 20-минутные непрекращающиеся аплодисменты благодарной публики. По словам Рашида Калимуллина, это большой успех композиторов не только Татарстана, но и всей композиторской школы России.

«Этот концерт открыл большие перспективы дальнейшей реализации проектов Союза композиторов России», – отметил Рашид Калимуллин.



В рамках рабочей поездки в северную столицу композитор встретился с руководством Музыкального фонда Санкт-Петербурга, рассказал о новых успешных проектах Союза композиторов России. 

Также Рашид Калимуллин встретился с Постоянным представителем Республики Татарстан в Санкт-Петербурге Ринатом Валиуллиным. Стороны договорились о сотрудничестве в проведении культурных мероприятий в городе.

 

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