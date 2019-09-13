Организатор казанской финансовой пирамиды задержана в Ижевске

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Ижевске задержали женщину, организовавшую в Казани финансовую пирамиду, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ижевску.

«58-летняя аферистка обещала жителям Татарстана повышенные денежные выплаты в сфере страхования. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере», — рассказали в полиции.

Незаконная деятельность была пресечена, а ее организатора объявили в федеральный розыск. Полицейские из Первомайского района обнаружили и задержали злоумышленницу. Подозреваемую доставили в Казань.

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