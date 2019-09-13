В Набережных Челнах проведут праздник в честь шарлотки и осенних пирогов

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). 14 сентября в набережночелнинском Парке Победы проведут День шарлотки и осенних пирогов, пишут «Челнинские известия».
Данный праздник отмечается сегодня, 13 сентября, но поскольку это пятница, в Автограде праздник проведут в субботу, начало – в 14.00.
Кульминацией программы станет конкурс на лучшую шарлотку.
Участники конкурса представят свои пироги, жюри их оценит и наградит победителей.
Затем состоится бесплатная дегустация для всех желающих. Кроме того, всех гостей парка ждет развлекательная программа: выступление артистов города, конкурсы и викторины.