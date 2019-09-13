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Татар-информ

13 сентября 2019, 08:15

Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем на пожаре в Буинском районе РТ погиб мужчина

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Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем на пожаре в Буинском районе РТ погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Возгорание произошло в селе Русские Кищаки.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). На пожаре в селе Буинского района погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Русские Кищаки горит дом. На тушение отправились добровольцы из Кията и ПСЧ № 111», — рассказали в МЧС.

Огнеборцев встретила хозяйка дома. Женщина рассказала, что внутри может находится ее супруг.

Тело 34-летнего мужчины обнаружили после ликвидации пожара. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

 

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