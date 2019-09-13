Премьер-министр России рассказал о возможных поправках в трудовое законодательство

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение о необходимости усовершенствования трудового законодательства, в частности, речь шла о гибком регулировании количества рабочих дней и часов и сокращении рабочей недели, сообщает «Интерфакс».

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас — это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов», — отметил председатель правительства страны, добавив, что в некоторых странах рабочая неделя еще меньше.

Он пояснил значение своего высказывания о сокращении рабочей недели в ходе заседания, посвященного столетию Международной организации труда: «Речь идет просто о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время, и работодатель, конечно, тоже».

Медведев отметил, что сейчас растет количество фрилансеров, людей, работающих дома. Деятельность подобной категории занятых никак не связана с правилами внутреннего трудового распорядка, который существует в компаниях. Трудовое законодательство необходимо совершенствовать, чтобы оно подстраивалось и под дистанционную занятость, уверен премьер.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сформулировал условия перехода на четырехдневку.

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