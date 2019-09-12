«Куда пойти учиться, чтобы взяли на работу»: сотрудничество вузов и колледжей РТ с предприятиями

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Вопрос «куда пойти учиться, чтобы точно взяли на работу?» возникает у школьников задолго до окончания учебного года. Корреспондент ИА «Татар-информ» узнал, как татарстанские вузы и средние специальные учебные заведения, а проще говоря, колледжи сотрудничают с предприятиями республики и России.

Целевое обучение с гарантией трудоустройства

Одна из распространенных форм сотрудничества учебных заведений и организаций — поступление в университет по направлению от конкретного предприятия или ведомства. Это называется целевым обучением, или целевой контрактной подготовкой специалистов. В таком случае плата за обучение студента-«целевика» ложится на плечи потенциального работодателя. Стороны заключают договор, согласно которому выпускник вуза или колледжа обязуется отработать в организации заказчика не менее трех лет, а иногда пять. Учебный план такого студента формируется при активном участии непосредственного работодателя.

У целевого обучения есть ряд несомненных плюсов. Первое — абитуриент поступает в обход общего конкурса, а значит, даже с достаточно невысокими баллами по ЕГЭ сможет стать студентом вуза или ссуза. Второе — родители, которые озадачены вопросом «где взять деньги на оплату обучения?», избавляются от необходимости платить за своего ребенка. Это возьмет на себя потенциальный работодатель. Третье и самое главное — «целевик» гарантированно будет трудоустроен, окончив вуз или колледж.

Кстати, трудоустроенный «целевик» сможет рассчитывать на стимулирующие выплаты как «молодой специалист». Так, согласно Трудовому кодексу, называют выпускника вуза или колледжа до 30 лет, который устроился на работу в течение первого года после окончания учебы.

По целевому направлению можно отучиться в ведущих вузах Татарстана. На учебу в КФУ студентов отправляют такие предприятия, как подразделение «Татнефти» НГДУ «Прикамнефть», компания по ремонту сельскохозяйственной техники «ТатМелиоТехсервис», «Сетевая компания», НГДУ «Прикамнефть», фермерское хозяйство «Чайка» и «Таттелеком».

Еще один вуз — КНИТУ-КАИ, в котором обучаются порядка 670 «целевиков» от 61 предприятия. Большинство из них от Казанского авиационного завода им. Сергея Горбунова, Казанского вертолетного завода, компании «Информационные спутниковые системы имени академика Михаила Решетнева», а также от Министерства информатизации и связи РТ.

«Традиционно сильны позиции университета как „кузницы кадров“ для высокотехнологичных предприятий, расположенных в регионах Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов», — отметил начальник Управления организации приема абитуриентов и развития карьеры КНИТУ-КАИ Роман Моисеев.

Работодатели также направляют своих будущих сотрудников на обучение в Казанский энергетический университет (КГЭУ). Вуз заключил шесть договоров на целевую контрактную подготовку специалистов по заказу предприятий с возмещением затрат на обучение, в том числе с «Сетевой компанией» на подготовку бакалавров и магистров; с заводом оборонно-промышленного комплекса АО «Завод Элекон» в рамках федеральной целевой программы на подготовку магистров; с московской компанией «Системный оператор Единой энергетической системы» на подготовку магистров. Кроме того, для «Сетевой компании» КГЭУ разработал новую инновационную образовательную программу дополнительного профессионального образования «Работа под напряжением».

Практика на действующих предприятиях для студентов

Практико-ориентированная подготовка специалистов — одна из актуальных проблем и задач современного образования. Предприятия и организации нуждаются в инициативных молодых кадрах, имеющих опыт работы и способных реализовывать экономически выгодные проекты. Самым эффективным способом подготовки востребованных специалистов на рынке труда является участие потенциальных работодателей в процессе обучения. Один из вариантов — организованная практика для студентов на действующих предприятиях или в организациях.

«Для профессионального роста студентов, качественной подготовки выпускников трудно переоценить значение материальной базы университета. Решение указанной задачи невозможно без тесной интеграции образовательной организации с предприятиями реального сектора экономик Татарстана и России. Предприятия, с которыми сотрудничает КГЭУ, принимают студентов на практику, проводят Дни карьеры и презентации предприятий в университете, обучающие семинары и тренинги, игровые кейсы и конференции, консультации по вопросам трудоустройства, проводят тестирование студентов по профпригодности», — рассказали в пресс-службе КГЭУ.

Практика студентов в КФУ осуществляется согласно специальному положению и может проводиться в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях, а также в структурных подразделениях КФУ. Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются исключительно на базе предприятий или организаций. В настоящее время у вуза имеется более 400 долгосрочных договоров с предприятиями и с образовательными учреждениями, также подписаны долгосрочные соглашения о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе КФУ. Кроме того, некоторые работодатели предлагают студентам оплачиваемую стажировку и готовы принять выпускника на работу без опыта.

Ресурсные центры как инвестиции в будущие кадры

В тесной связке с предприятиями работают такие образовательные учреждения, как ресурсные центры. Там готовят представителей рабочих профессий, в том числе в соответствии с высокими стандартами WorldSkills. Сейчас по всему Татарстану будущих профессионалов обучают в 37 ресурсных центрах, отремонтированных и оснащенных новейшим оборудованием. На их создание за 6 лет из бюджета республики выделено более 5 млрд рублей. Планируется, что к 2020 году их количество достигнет 43.

«Ресурсный центр — это симбиоз базового предприятия и образовательного учреждения. Здесь важна не столько финансовая помощь базового предприятия, сколько шефство. Студенты должны там проходить практику, за ними должны быть закреплены наставники, чтобы ребята понимали, куда они пойдут завтра работать, а руководители предприятий знали, кто к ним придет», — рассказал министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

Например, Казанский авиационно-технический колледж имени Петра Дементьева находится в шаговой доступности от своих базовых предприятий — Казанского авиационного завода им. Горбунова, Казанского вертолетного завода и Казанского моторостроительного производственного объединения. В ресурсном центре созданы лаборатории, где по стандартам WorldSkills готовят кадры для авиа- и машиностроения.

«Одна из основных специальностей [в нашем колледже] — технология машиностроения. Студенты как будущие технологи должны уметь разработать сварочный процесс. Они применяют свои навыки в 43-м цеху авиационного завода при прохождении практики», — рассказал директор колледжа Ильгиз Залалов. Он добавил, что студенты практикуются на аналогах оборудования, которое применяется на КМПО, КВЗ и КАЗ им. Горбунова.

Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что такие образовательные учреждения, как Казанский авиационно-технический колледж играют исключительно важную роль в подготовке профессиональных рабочих кадров в промышленно емком Татарстане.

Базовые кафедры на предприятиях для эффективной подготовки будущих кадров

Чтобы готовить востребованных и конкурентоспособных специалистов, вузы развивают еще одно направление сотрудничества с потенциальными работодателями — базовые кафедры предприятий. Они имеют хорошо оснащенные кабинеты заведующего кафедрой и преподавательскую. Лабораторные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, необходимым для качественного обучения. Таким образом, студенты получают знания и практические навыки не только в учебных классах, но и в реальных цехах.

Так, КГЭУ открыл 16 базовых кафедр на ведущих предприятиях Татарстана, среди которых энергетический холдинг «Татэнерго», «Сетевая компания», которая распределяет электроэнергию до потребителей республики, реализующее тепловую энергию АО «Казэнерго» и головное предприятие России по разработке и производству электрических соединителей «Завод Элекон». Студенты и сотрудники предприятий ведут совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а компании раздают гранты самым успешным проектам.

Полигоны и научно-учебные классы для повышения уровня подготовки студентов

Хорошим подспорьем для повышения качества образования российских студентов являются научные или лабораторные полигоны с современным оборудованием. В них могут заниматься как студенты, так и те, кто проходит курсы повышения квалификации.

В КГЭУ создан целый ряд учебно-научных классов и полигонов, а некоторые из них и вовсе уникальны. Подобных им нет ни в одном вузе страны. Это учебно-исследовательские полигоны «Подстанция 110/10 кВ» и «Распределительная сеть 0,4–10 кВ», которые позволяют студентам получить первичные навыки работы на современном оборудовании по техническому, оперативному и ремонтному обслуживанию, а также проводить научные исследования в интересах энергетических компаний.

Инновационность полигонов в том, что на минимальной площади реализован ряд новейших технических решений, необходимых для распределения электрической энергии. Они были построены пять лет назад при участии компаний-партнеров вуза. В том же году председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Казань посетил КГЭУ и научно-исследовательские полигоны, где студенты вплотную сталкиваются с новинками в области энергосбережения.

«То, что у вас есть своя подстанция, — это реально круто. Я, конечно, не энергетик, я в этом мало что понимаю, но я с трудом себе представляю другой энергетический вуз или факультет, который готовит энергетиков, который бы обладал такими возможностями. Так что я вас с этим поздравляю», — заявил Медведев.

Таким образом, образовательные организации работают в тесной связке с предприятиями по нескольким направлениям. Все это делается с одной целью — чтобы выпускник вуза или колледжа смог трудоустроиться и реализовать весь свой потенциал, а работодатели получили специалистов, способных приносить компании прибыль, а обществу — пользу.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда и социальной защиты РТ.

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