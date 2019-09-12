Нижнекамские садоводы-пенсионеры похвастаются урожаем на выставке «Дары осени»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Садоводов-пенсионеров приглашают похвастаются урожаем и весело провести время на выставке «Дары осени», которую организует клуб пенсионеров «Берегиня», передает «НТР 24».



Выставке «Дары осени» очень популярна, она пройдет в Нижнекамске уже восьмой раз. В мероприятии ожидается участие тридцати садоводов.



Руководитель клуба пенсионеров «Берегиня» Земфира Рахимова рассказала, что участники продемонстрируют выращенные на своем огороде овощи, фрукты, цветы, а также варенья и соленья, необычные блюда и выпечку.



В этом году выставка «Дары осени» пройдет в Доме культуры поселка Красный Ключ. Все желающие могут присоединиться к мероприятию.



Начало выставки запланировано на 11.00.

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