«От контроля не уйдут»: Марат Бариев рассказал о судьбе российских вейперов

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Российскому рынку вейпов не удастся избежать регулирования. Совсем скоро любителей «парить» приравняют к курильщикам на законодательном уровне. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал депутат Государственной Думы от Татарстана, член Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев.

Он напомнил, что несколько месяцев назад вместе с группой депутатов внес в парламент страны соответствующий законопроект. По словам Бариева, отсутствие регулирования уже привело к скачку популярности вейпов и значительному распространению новомодных способов курения среди молодежи.

«В связи с увеличением числа курящих многие заинтересованные стороны, от которых зависит принятие решения, перешли на нашу позицию. Они тоже считают, что надо принимать закон и регулировать ситуацию», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что сейчас законопроект находится в Комитете Госдумы по здравоохранению, где ожидает рассмотрения в ходе осенней сессии российского парламента.

«В июле я общался с председателем комитета. Он сказал, что осенью законопроект будет обязательно вынесен на рассмотрение. Подобных законопроектов несколько, но наш первый. У меня нет сомнений, что он будет принят в том или ином виде», — заключил Марат Бариев.

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