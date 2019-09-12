Марат Бариев: Отравившиеся в Крыму дети из РТ получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанским детям, отравившимся нынешним летом в крымском лагере «Лучистый», компенсируют испорченный отдых. Они смогут бесплатно посетить любой из доступных оздоровительных лагерей в этом или следующем году. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал депутат Государственной Думы от Татарстана, член Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев.

«Конечно, этим ребятам и их родителям испортили летний отдых. Но буквально два дня назад я запрашивал информацию: из 48 детей, которые были госпитализированы после этой смены, 16 детей отдохнули в лагерях Крыма или других лагерях без дополнительной платы. Остальным 32 детям предоставлено право в этом или следующем году бесплатно поехать в лагерь на тех же условиях», — отметил Бариев.

Он добавил, что по итогам работы специальной комиссии были установлены виновники происшествия. Ими оказались собственники лагеря «Лучистый» в Евпатории, которых теперь ждут судебные тяжбы.

«Отравление произошло из-за местных сотрудников столовой — у двоих из них при медосмотре обнаружили кишечную палочку. И это — недосмотр собственников лагеря с крымской стороны. Намечаются судебные процессы с нашей стороны в адрес этого лагеря на компенсацию моральных и других затрат», — заключил парламентарий.

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